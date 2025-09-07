«Засуньте свою Палестину себе в задницу». Фанаты Северной Ирландии – демонстрантам на пропалестинском марше перед матчем с Германией
Болельщики сборной Северной Ирландии выступили против Палестины.
Сегодня Северная Ирландия сыграет с Германией в отборе на ЧМ-2026. Матч пройдет в 21:45 по московскому времени.
В соцсетях появилось видео с ирландскими фанатами, попавшими на пропалестинский марш в Кельне, который состоялся в субботу. Участники акции требовали остановить последствия конфликта с Израилем в секторе Газа.
На записи видно, как болельщики хором поют проходящим мимо них демонстрантам: «Засуньте свою Палестину себе в задницу».
Нули России с Иорданией – как вам?27076 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Reddit
