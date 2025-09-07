«Засуньте свою Палестину себе в задницу». Фанаты Северной Ирландии – демонстрантам на пропалестинском марше перед матчем с Германией

Болельщики сборной Северной Ирландии выступили против Палестины.

Сегодня Северная Ирландия сыграет с Германией в отборе на ЧМ-2026 . Матч пройдет в 21:45 по московскому времени.

В соцсетях появилось видео с ирландскими фанатами, попавшими на пропалестинский марш в Кельне, который состоялся в субботу. Участники акции требовали остановить последствия конфликта с Израилем в секторе Газа.

На записи видно, как болельщики хором поют проходящим мимо них демонстрантам: «Засуньте свою Палестину себе в задницу».