Бердин о жизни в Северной Америке: «Все раздражало, каждый год уговаривал себя еще потерпеть. В НХЛ ездил к репетитору, только чтобы поговорить на русском»

Михаил Бердин заявил, что ему не нравилась жизнь в Северной Америке.

В это межсезонье 27-летний голкипер перешел из «Авангарда» в «Ак Барс». Он выступал в Северной Америке с 2016 по 2022 год, не проведя ни одного матча в НХЛ.

– Говоря о моем возвращении… Каждый год в Америке я себя уговаривал. Говорил сам себе: «Миша, потерпи еще годик, а там посмотрим».

– Что тебя там так сильно раздражало?

– Раздражало все. Я надеялся, что день пройдет как можно быстрее, чтобы скорее оказаться в России. Увидеть родных, увидеть наших людей.

Я с огромной улыбкой залетал на рейс «Нью-Йорк – Москва», чтобы просто увидеть земляков. Чуть ли не с каждым за руку здоровался в самолете. Говорил без остановки. В НХЛ я ездил к репетитору, только чтобы поговорить на русском.

– Грубо говоря, ты просто очень сильно скучал по дому.

– Не только скучал. Это не мое, и я не хотел так жить. Зачем жить и ждать, когда закончится сезон?

Если ты ходишь на работу только для того, чтобы быстрее пролетел еще один день, то это ужасно, – сказал вратарь «Ак Барса » Михаил Бердин .

