Германия – Северная Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Сборная Германии примет Северную Ирландию в 6-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Кельне.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Квалификация ЧМ. 6 тур
7 сентября 18:45, РейнЭнергиШтадион
Не начался
Нули России с Иорданией – как вам?27075 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
