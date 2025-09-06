0

Гран-при Италии-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В Монце пройдет Гран-при Италии.

16-я гонка «Формулы-1» 2025 года состоится в воскресенье, 7 сентября, в 16:00 по московскому времени.

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

7 сентября 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

7. Габриэл Бортолето («Заубер»)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Юки Цунода («Ред Булл»)

10. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

11. Оливер Бермэн («Хаас»)

12. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

13. Карлос Сайнс («Уильямс»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Эстебан Окон («Хаас»)

16. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Франко Колапинто («Альпин»)

19. Пьер Гасли («Альпин»)

20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
