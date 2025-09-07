Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг арестован в Москве. Его обвиняют в преступлениях против власти

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг арестован в Москве.

Ранее Четинбаг был объявлен в розыск по делу о вымогательстве денег у криптоинвесторов. 6 сентября его арестовали на срок до 14 октября.

«Он обвиняется в совершении четырех преступлений организованной группой, два из которых – против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, другие два из которых – против экономической собственности, имеющих повышенную общественную опасность и резонансный характер», – говорится в документах Зюзинского суда в Москве.

По версии следствия, Четинбаг действовал в составе преступной группы, члены которой выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, угрожали потерпевшим и вымогали у них деньги, под давлением забирали телефоны и заставляли переводить деньги с банковских счетов на биржах в обмен на свободу. Жителям Москвы причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей.

Четинбагу 21 год, в 2023-м он завоевал золото на чемпионате мира по тхэквондо под эгидой федерации Global Taekwon‑do Federation.