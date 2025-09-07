Ферстаппен с отрывом в 19 секунд от Норриса выиграл в Италии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал уверенную победу с поул-позиции на Гран-при Италии.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» уступил лидерство на старте, но быстро вернул первое место, обогнав гонщика «Макларена» Ландо Норриса. После этого Норрис и его напарник Оскар Пиастри не смогли навязать борьбу нидерландцу. Макс финишировал с отрывом в 19,207 секунды от Ландо.
Опубликовал: Михаил Ширяев
