Кубок Содружества. Бажин, Поршнев, Смольский, Бабиков, Логинов, Халили, Латыпов выступят в гонке преследования

7 августа на Кубке Содружества по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26

1-й этап

Сочи

Мужчины, гонка преследования

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

1. Кирилл Бажин

2. Никита Поршнев – 9,0

3. Антон Смольский (Беларусь) – 17,0

4. Иван Колотов – 20,0

5. Антон Бабиков – 34,0

6. Александр Логинов – 40,0

7. Карим Халили – 46,0

8. Эдуард Латыпов – 1.03,0

9. Олег Домичек – 1.11,0

10. Кирилл Стрельцов – 1.16,0

11. Евгений Сидоров – 1.20,0...

16. Даниил Серохвостов – 1.55,0...

22. Александр Корнев – 2.21,0...

24. Александр Поварницын – 2.35,0

Полный старт-лист здесь.