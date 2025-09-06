Кубок Содружества. Бажин, Поршнев, Смольский, Бабиков, Логинов, Халили, Латыпов выступят в гонке преследования
7 августа на Кубке Содружества по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
1-й этап
Сочи
Мужчины, гонка преследования
Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
1. Кирилл Бажин
2. Никита Поршнев – 9,0
3. Антон Смольский (Беларусь) – 17,0
4. Иван Колотов – 20,0
5. Антон Бабиков – 34,0
6. Александр Логинов – 40,0
7. Карим Халили – 46,0
8. Эдуард Латыпов – 1.03,0
9. Олег Домичек – 1.11,0
10. Кирилл Стрельцов – 1.16,0
11. Евгений Сидоров – 1.20,0...
16. Даниил Серохвостов – 1.55,0...
22. Александр Корнев – 2.21,0...
24. Александр Поварницын – 2.35,0
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
