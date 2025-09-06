Кубок Содружества. Шевченко, Халили, Гришина, Болдырева, Резцова, Миронова, Сола, Смольская пробегут гонку преследования
7 августа биатлонистки пробегут гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи.
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
1-й этап
Сочи
Женщины, гонка преследования
Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
2. Анастасия Халили - 0,1
3. Анастасия Гришина – 0,8
4. Маргарита Болдырева – 0,21
5. Кристина Резцова - 0,39
6. Светлана Миронова - 0,47
7. Анастасия Шевченко - 0,51
8. Анна Сола (Беларусь) – 0,53
9. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1,01
10. Динара Смольская (Беларусь) – 1,02
11. Елизавета Каплина - 1,03
12. Виктория Метеля - 1,11
13. Ксения Караман – 1,14
14. Виктория Сливко - 1,19
15. Ирина Терещенко – 1,21
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости