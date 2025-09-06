Кубок Содружества. Шевченко, Халили, Гришина, Болдырева, Резцова, Миронова, Сола, Смольская пробегут гонку преследования

7 августа биатлонистки пробегут гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26

1-й этап

Сочи

Женщины, гонка преследования

Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

1. Наталия Шевченко

2. Анастасия Халили - 0,1

3. Анастасия Гришина – 0,8

4. Маргарита Болдырева – 0,21

5. Кристина Резцова - 0,39

6. Светлана Миронова - 0,47

7. Анастасия Шевченко - 0,51

8. Анна Сола (Беларусь) – 0,53

9. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1,01

10. Динара Смольская (Беларусь) – 1,02

11. Елизавета Каплина - 1,03

12. Виктория Метеля - 1,11

13. Ксения Караман – 1,14

14. Виктория Сливко - 1,19

15. Ирина Терещенко – 1,21

Полный старт-лист здесь.