Сборная России не проигрывает 19 матчей подряд

Сборная России довела серию без поражений до 19 матчей.

Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию .

В 19 последних матчах сборная России одержала 13 побед и 6 раза сыграла вничью, общий счет – 61:7.

РФС считает неофициальными две встречи с Египтом U-23 (1:1 и 1:2) и матч с Катаром (1:1). Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года, уступив Хорватии (0:1).

10 октября Россия примет Иран в Волгограде, а 14-го – Боливию в Москве.