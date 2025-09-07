Сборная России не проигрывает 19 матчей подряд
Сборная России довела серию без поражений до 19 матчей.
Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию.
В 19 последних матчах сборная России одержала 13 побед и 6 раза сыграла вничью, общий счет – 61:7.
РФС считает неофициальными две встречи с Египтом U-23 (1:1 и 1:2) и матч с Катаром (1:1). Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года, уступив Хорватии (0:1).
10 октября Россия примет Иран в Волгограде, а 14-го – Боливию в Москве.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
