Мотивом нападения на Хизриева стали долговые обязательства

Мотивом нападения на Тимура Хизриева стали долговые обязательства.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МВД Дагестана.

«Конфликт на почве долговых обязательств, произошедшее не связано со спортом», – сказала собеседница агентства.

Напомним, что вечером 15 июня двое неизвестных в масках открыли по Тимуру Хизриеву огонь из травматических пистолетов. В бойца PFL попало пять пуль – он получил серьезную травму руки и перенес операцию. Сейчас Хизриев находится в стабильном состоянии.

Участники нападения на Хизриева действовали по предварительному сговору. Заведено уголовное дело