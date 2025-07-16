Мотивом нападения на Хизриева стали долговые обязательства
Мотивом нападения на Тимура Хизриева стали долговые обязательства.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МВД Дагестана.
«Конфликт на почве долговых обязательств, произошедшее не связано со спортом», – сказала собеседница агентства.
Напомним, что вечером 15 июня двое неизвестных в масках открыли по Тимуру Хизриеву огонь из травматических пистолетов. В бойца PFL попало пять пуль – он получил серьезную травму руки и перенес операцию. Сейчас Хизриев находится в стабильном состоянии.
Участники нападения на Хизриева действовали по предварительному сговору. Заведено уголовное дело
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «РИА Новости»
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