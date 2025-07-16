Более 910 тысяч человек оформили Fan ID в сезоне-2024/25. Число правонарушений на стадионах сократилось по сравнению с прошлым сезоном

Более 910 000 Fan ID было оформлено в России в сезоне-2024/25.

Согласно официальному отчету Мир РПЛ , в прошедшем сезоне было оформлено 910 259 карт болельщика. В предыдущем сезоне Fan ID оформили 1 133 411 человек, в сезоне-2022/23 – 885 578 человек.

Всего в России оформлено 2,9 млн Fan ID, в том числе 562 000 – для детей до 14 лет.

В течение прошлого сезона на матчах было зафиксировано 499 правонарушений – на 89 меньше, чем в сезоне-2023/24. Более половины – 250 нарушений – связаны с алкогольным опьянением. 192 нарушения связаны с QR-кодами, 7 – с драками, 4 – с использованием пиротехники

При этом в минувшем сезоне не было зафиксировано нарушений по статье 6.24 КоАП РФ (курение), в то время как сезоном ранее было выявлено 114 таких случаев.