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Букмекеры заплатили более 75 млрд рублей отчислений на развитие спорта за 4 года (ЕРАИ)

В ЕРАИ поделились статистикой о сумме целевых отчислений, перечисленных букмекерами на развитие российского спорта.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) начал распределять полученные средства от букмекеров по спортивным федерациям с октября 2021 года.

«Институт целевых отчислений зарекомендовал себя надежной опорой для развития спорта. Увеличение внебюджетного финансирования спорта связано и со сбалансированным регулированием отрасли, и с усилением борьбы с «теневым» сектором азартных игр, и с ростом правового сознания игроков.

С 2021 года увеличен размер целевых отчислений с 1,5 до 2%, к 2028 году – составит 2,5% от выручки букмекеров, трансформированы механизмы распределения целевых отчислений, ЕРАИ создана уникальная экосистема, обеспечивающая «прозрачность» отрасли, по запросу ЕРАИ заблокировано около 250 тысяч нелегальных сайтов, удержано и перечислено более 75 миллиардов рублей целевых отчислений.

ЕРАИ накоплен существенный опыт, который возможно использовать для повышения «прозрачности» индустрии азартных игр, выявлению «дропов» и решения других технологически сложных задач», – отметил генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев.

По итогам 2024 года целевые отчисления букмекеров составили 35,3 миллиарда рублей.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. С 2026 года целевые отчисления увеличатся до 2,25% от депозитов, с 2028 года – до 2,5%.

Насколько больше будут отчислять букмекеры и кто проконтролирует 30+ миллиардов? Госдума все утвердила

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Форум АИС
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