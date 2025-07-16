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Чемпионат мира-2025. Велльброк и Джонсон выиграли 10 км в плавании на открытой воде, Адеев – 6-й, Сорокина – 11-я

Адеев стал 6-м в плавании на открытой воде на ЧМ-2025, Сорокина – 11-я.

Мужчины и женщины выступили на дистанции 10 км. Оба старта были перенесены из-за несоответствия качества воды.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Плавание на открытой воде

Мужчины, 10 км

1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:59.55,5

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 3,7

3. Кайл Ли (Австралия) – 14,8

4. Оливер Клемет (Германия) – 14,9

5. Лука Карл (Австрия) – 34,9

6. Денис Адеев (Россия) – 40,3...

9. Давид Бетлехем (Венгрия) – 1.18,3...

13. Криштоф Рашовски (Венгрия) – 3.10,0...

25. Гектор Пардо (Великобритания) – 5.42,5...

33. Владислав Утробин (Россия) – 9.23,3

Марк-Антуан Оливье (Франция) – не финишировал.

Женщины, 10 км

1. Мойша Джонсон (Австралия) – 2:07.51,3

2. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 4,4

3. Лиза Поу (Монако) – 6,2

4. Мария де Вальдес (Испания) – 18,3

5. Анхела Мартинес Гуйен (Испания) – 26,0

6. Ана-Марсела Кунья (Бразилия) – 1.30,6...

9. Челси Губецка (Австралия) – 1.37,5...

11. Екатерина Сорокина (Россия) – 1.48,5...

Маргарита Ершова (Россия), Каролин Жуисс (Франция) – не финишировали.

История с грязной Сеной повторяется? На ЧМ в Сингапуре перенесли заплыв из-за качества воды

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoДавид Бетлехем
Флориан Велльброк
logoОливер Клемет
logoсборная Венгрии
logoКриштоф Рашовски
logoсборная Франции
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Марк-Антуан Оливье
logoГрегорио Пальтриньери
logoсборная Италии по водным видам
Владислав Утробин
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Денис Адеев
Гектор Пардо
logoсборная Италии жен
Маргарита Ершова
logoсборная Бразилии жен
Екатерина Сорокина
logoДжиневра Таддеуччи
logoсборная Австралии жен
Ана-Марсела Кунья
logoМойша Джонсон
Челси Губецка
Мария де Вальдес
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Каролин Жуисс
плавание
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