Чемпионат мира-2025. Велльброк и Джонсон выиграли 10 км в плавании на открытой воде, Адеев – 6-й, Сорокина – 11-я
Мужчины и женщины выступили на дистанции 10 км. Оба старта были перенесены из-за несоответствия качества воды.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Плавание на открытой воде
Мужчины, 10 км
1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:59.55,5
2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 3,7
3. Кайл Ли (Австралия) – 14,8
4. Оливер Клемет (Германия) – 14,9
5. Лука Карл (Австрия) – 34,9
6. Денис Адеев (Россия) – 40,3...
9. Давид Бетлехем (Венгрия) – 1.18,3...
13. Криштоф Рашовски (Венгрия) – 3.10,0...
25. Гектор Пардо (Великобритания) – 5.42,5...
33. Владислав Утробин (Россия) – 9.23,3
Марк-Антуан Оливье (Франция) – не финишировал.
Женщины, 10 км
1. Мойша Джонсон (Австралия) – 2:07.51,3
2. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 4,4
3. Лиза Поу (Монако) – 6,2
4. Мария де Вальдес (Испания) – 18,3
5. Анхела Мартинес Гуйен (Испания) – 26,0
6. Ана-Марсела Кунья (Бразилия) – 1.30,6...
9. Челси Губецка (Австралия) – 1.37,5...
11. Екатерина Сорокина (Россия) – 1.48,5...
Маргарита Ершова (Россия), Каролин Жуисс (Франция) – не финишировали.
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