Этери Тутберидзе: «Как только спортсмены добиваются результатов, то сразу забывают, кто их туда привел. Главное, не ждать благодарности»

Этери Тутберидзе призналась, что не ждет от учеников благодарности.

– В моей работе важно понимать, что спортсмены и родители они все сложные. Как только они добиваются серьезных результатов, то сразу забывают, кто их туда привел. Тут главное, не ждать благодарности. Никогда.

Тут нужно задать себе вопрос и честно на него ответить: а если бы я знала, что спортсмен, завоевав олимпийскую медаль, через два дня перестанет со мной здороваться и будет делать вид, что меня не знает, я бы проделала тот же путь или не стала бы вкладываться?

И мой ответ: да, я бы прошла тот же путь. Вложилась бы точно так же. Потому что я делаю это в первую очередь только для себя, чтобы себя уважать и не сожалеть об упущенной возможности.

– Это вы сейчас проанализировали и пришли к выводу, а в моменте наверняка были другие мысли.

– В каком моменте? Когда спортсмен не здоровается? Да, это неприятно, больно, можно разные синонимы подбирать. Сначала ты на эмоциях, но какая разница? Потом спрашиваешь себя, и ответ все равно однозначный: прошла бы снова – и снова вложилась бы точно так же.

В такие моменты понимаю, что могу состояться в своей профессии только через спортсмена. Как ни странно, тех спортсменов, которые до сих пор приезжают и благодарят, очень мало. Наверное, это как в семье ребенок редко благодарит родителей за то, что состоялся в жизни.

– То есть вы будете это делать, даже если вас достанут критикой?

– А как же! Я же не выйду на лед, я же не буду толкать речи! Моя профессия – приводить спортсменов к результату, – рассказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».