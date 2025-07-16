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  • 8 матчей «Зенита» – в топ-10 по посещаемости в РПЛ-2024/25, на игре с «Краснодаром» в Петербурге присутствовал 57 101 зритель. Дерби «Спартак» – ЦСКА – на 6-м месте
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8 матчей «Зенита» – в топ-10 по посещаемости в РПЛ-2024/25, на игре с «Краснодаром» в Петербурге присутствовал 57 101 зритель. Дерби «Спартак» – ЦСКА – на 6-м месте

Восемь матчей с участием «Зенита» вошли в топ-10 по посещаемости в РПЛ-2024/25.

Самым посещаемым матчем прошедшего сезона стала встреча «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге – ее посетил 57 101 зритель.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Зенит» – «Краснодар» (4:1, 24-й тур) – 57 101 зритель;

2. «Зенит» – «Ахмат» (3:0, 30-й тур) – 52 799 зрителей;

3. «Зенит» – ЦСКА (0:0, 19-й тур) – 50 544 зрителя;

4. «Зенит» – «Спартак» (0:0, 6-й тур) – 48 534;

5. «Спартак» – «Зенит» (2:1, 21-й тур) – 40 109;

6. «Спартак» – ЦСКА (1:2, 26-й тур) – 39 018;

7. «Зенит» – «Локомотив» (1:1, 13-й тур) – 38 779;

8. «Краснодар» – «Динамо» (3:0, 30-й тур) – 36 644;

9. «Зенит» – «Динамо» (1:0, 4-й тур) – 34 917;

10. «Краснодар» – «Зенит» (2:0, 10-й тур) – 34 538.

«Зенит» – самая посещаемая команда РПЛ-2024/25, 35 691 зритель в среднем за игру. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Динамо» – 5-е

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Мир РПЛ
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