16-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за мельдоний на 4 года
Фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за мельдоний на 4 года.
Об этом сообщается в списке дисквалифицированных российских спортсменов от РУСАДА.
Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается от 19 апреля 2024-го и продлится до 18 апреля 2028 года.
Понтелеенко пропустила сезон-2024/25. По словам тренера спортсменки Олега Татаурова, врачи не давали ей допуск к соревнованиям из-за проблем с сердцем.
Ранее сообщалось, что срок ее дисквалификации составит всего 2 года и что спортсменка может подать апелляцию на это решение.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РУСАДА
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