16-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за мельдоний на 4 года

Фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за мельдоний на 4 года.

Об этом сообщается в списке дисквалифицированных российских спортсменов от РУСАДА.

Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается от 19 апреля 2024-го и продлится до 18 апреля 2028 года.

Понтелеенко пропустила сезон-2024/25. По словам тренера спортсменки Олега Татаурова, врачи не давали ей допуск к соревнованиям из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось , что срок ее дисквалификации составит всего 2 года и что спортсменка может подать апелляцию на это решение.