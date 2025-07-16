В Махачкале напали на бойца PFL Хизриева. В него выпустили пять пуль

В Махачкале открыли стрельбу по бойцу PFL Тимуру Хизриеву.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграм-канал Baza. Нападение произошло вечером 15 июля – двое неизвестных в масках открыли огонь из травматических пистолетов, когда Хизриев выходил из автомобиля.

Перестрелка случилась на улице Даниялова, момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Утверждается, что в бойца попало пять пуль.

Тимур Хизриев – победитель Гран-при PFL в полулегком весе. Его рекорд в ММА – 18-0.

В бойца ММА пять раз выстрелили в Махачкале. Что известно?