«Увезли ее на коляске». Пловчихе Ершовой стало плохо на 10 км на ЧМ-2025 из-за перегрева

Пловчиха Ершова сошла с дистанции 10 км на ЧМ-2025 в Сингапуре из-за перегрева.

«Буквально два слова. Увезли ее на коляске. В целом все уже лучше с ней, сейчас с ней командный врач, медицинская служба.

Уверен, все будет хорошо, но, конечно, вода внесла свои коррективы, очень жарко, много людей сходит.

Тяжелые условия. Вода безумно тяжелая. Главное – здоровье спортсменов», – рассказал тренер Кирилл Беляев.