«Увезли ее на коляске». Пловчихе Ершовой стало плохо на 10 км на ЧМ-2025 из-за перегрева
Пловчиха Ершова сошла с дистанции 10 км на ЧМ-2025 в Сингапуре из-за перегрева.
«Буквально два слова. Увезли ее на коляске. В целом все уже лучше с ней, сейчас с ней командный врач, медицинская служба.
Уверен, все будет хорошо, но, конечно, вода внесла свои коррективы, очень жарко, много людей сходит.
Тяжелые условия. Вода безумно тяжелая. Главное – здоровье спортсменов», – рассказал тренер Кирилл Беляев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Матч ТВ»
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