  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • РПЛ может получить 15 млрд рублей суммарно по новому контракту с букмекером и вещателем. Okko может купить права на трансляции (Legalbet)
111

РПЛ может получить 15 млрд рублей суммарно по новому контракту с букмекером и вещателем. Okko может купить права на трансляции (Legalbet)

РПЛ может получить контракты на сумму около 15 млрд рублей в год от вещателя и спонсора-букмекера лиги.

В 2022-м Winline стал официальным букмекером РПЛ. Стороны заключили договор 4-летний договор на 11,04 миллиарда рублей – чуть меньше 3 миллиардов в год.

Официальным вещателем РПЛ является «Матч ТВ». По договору, заключенному в 2021 году, в сезоне-2024/25 и сезоне-2025/26 лиге причитается по 9,1 миллиарда рублей за реализацию телевизионных прав.

По данным Legalbet, по новым контрактам с вещателем и букмекером РПЛ может совокупно получить порядка 15 миллиардов рублей в год.

«Думаю, что реальная цифра букмекерского договора – 6-7 миллиардов [в год] где-то. Рынок очень букмекерский, доходы продолжают двигаться в очень хорошем темпе. Так что X2, скорее всего, они сделают.

Новый [телевизионный] договор будет крутиться в районе цифр 8-9-10 миллиардов. И тут же Okko еще включится. Я вполне допускаю, что контракт подпишет Okko, но с сублицензией на «Матч ТВ», – сообщает источник Legalbet.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Legalbet
Беттинг-индустрия
logoOkko
Ставки на футбол
logoМатч ТВ
Winline
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
телетрансляции
деньги
бизнес
Букмекеры
logoпремьер-лига Россия
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Факел» – главный фаворит на победу в Первой лиге. «Урал» – второй, «Торпедо» котируется третьим
2сегодня, 07:24
Первый тур РПЛ в разгаре! «Спартак» принимает южное «Динамо», а у вас фрибет до 15 000 рублей
сегодня, 07:00Реклама
Дзюба забил в двух матчах подряд против «Крыльев Советов». 2.75 – форвард «Акрона» продлит серию
сегодня, 06:31
9.00 дают на чемпионство «Динамо» – самый низкий коэффициент на титул клуба за последние 8 лет
1вчера, 14:01
84% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ считают, что «Ахмат» и «Рубин» сыграют низовой матч. 66% поставили на ничью
3вчера, 13:46
«Лига Ставок» о новом беттинг-контракте РПЛ: «Стоимость может быть сохранена на высоком уровне. Букмекеры пытаются перебить предложения друг друга»
вчера, 13:08
«Динамо» выиграло все 6 матчей в прошлом сезоне и забивало первым, когда котировалось ниже 1.60
вчера, 12:37
Рублев – букмекерский фаворит турнира в Лос-Кабосе перед полуфиналами
вчера, 11:57
«Динамо» забило больше всех голов (61) в прошлом сезоне РПЛ. Букмекеры ждут менее результативного дебютного сезона при Карпине
3вчера, 11:25
«Динамо» обыграло «Балтику» в 7 последних официальных матчах. 1.61 – продление тренда
вчера, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» котируется фаворитом РПЛ в 14-м сезоне подряд. 2.10 – худший коэффициент на титул петербуржцев за последние 6 лет
2вчера, 14:42
КАСКО в Лиге Ставок — большие выигрыши с меньшими рисками
вчера, 09:21Промо
HOOPS выиграли выставочный турнир Лига Ставок MEDIA BASKET в Перми
17 июля, 12:45Промо
ФК «Краснодар» совместно с Winline провели уникальную шоу-презентацию сезона 2025/26
16 июля, 14:40Промо
Розыгрыш призов на 5 000 000 в клубах BetBoom
16 июля, 08:57Промо
В Московском городском гольф-клубе состоится второй этап 3-его сезона Кубка Лиги Ставок по гольфу
15 июля, 13:16Промо
Клиент Лиги Ставок поставил на победу Синнера в финале Уимблдона и выиграл 4,5 млн рублей
15 июля, 11:11Промо
ДоброFON и ФК «Рубин» отремонтировали футбольную площадку в Татарстане
15 июля, 09:44Промо
БЕТСИТИ выпустил ролик с Сергеем Игнашевичем в роли супергероя к его дню рождения
15 июля, 07:19Промо
Лига Ставок определила победителя Джекпота Ультра
14 июля, 08:25Промо