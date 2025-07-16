РПЛ может получить 15 млрд рублей суммарно по новому контракту с букмекером и вещателем. Okko может купить права на трансляции (Legalbet)

РПЛ может получить контракты на сумму около 15 млрд рублей в год от вещателя и спонсора-букмекера лиги.

В 2022-м Winline стал официальным букмекером РПЛ. Стороны заключили договор 4-летний договор на 11,04 миллиарда рублей – чуть меньше 3 миллиардов в год.

Официальным вещателем РПЛ является «Матч ТВ». По договору, заключенному в 2021 году, в сезоне-2024/25 и сезоне-2025/26 лиге причитается по 9,1 миллиарда рублей за реализацию телевизионных прав.

По данным Legalbet, по новым контрактам с вещателем и букмекером РПЛ может совокупно получить порядка 15 миллиардов рублей в год.

«Думаю, что реальная цифра букмекерского договора – 6-7 миллиардов [в год] где-то. Рынок очень букмекерский, доходы продолжают двигаться в очень хорошем темпе. Так что X2, скорее всего, они сделают.

Новый [телевизионный] договор будет крутиться в районе цифр 8-9-10 миллиардов. И тут же Okko еще включится. Я вполне допускаю, что контракт подпишет Okko, но с сублицензией на «Матч ТВ», – сообщает источник Legalbet.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

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