Брэдли Бил получит 96 из 110 миллионов долларов по контракту с «Финиксом» и будет выступать за «Клипперс»
Брэдли Бил перейдет в «Клипперс».
32-летний защитник согласовал выкуп с «Финиксом» и подпишет 2-летний контракт на 11 миллионов долларов с клубом из Лос-Анджелеса. На второй сезон распространяется опция игрока.
Задержка в выкупе была вызвана тем, что сторона баскетболиста была твердо намерена предварительно убедиться в следующем месте продолжения карьеры и проводила активные переговоры с командами-претендентами. Окончательный вариант соглашения был утвержден в среду.
Защитник не получит 13,9 из положенных ему 110 миллионов за последние 2 года в его контракте. Оставшаяся сумма, скорее всего, будет расписана на 5 лет.
Бил набирал 17 очков, 3,3 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата за 32,1 минуты в среднем в 53 матчах прошедшего розыгрыша НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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