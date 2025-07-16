Брэдли Бил получит 96 из 110 миллионов долларов по контракту с «Финиксом» и будет выступать за «Клипперс»

Брэдли Бил перейдет в «Клипперс».

32-летний защитник согласовал выкуп с «Финиксом » и подпишет 2-летний контракт на 11 миллионов долларов с клубом из Лос-Анджелеса. На второй сезон распространяется опция игрока.

Задержка в выкупе была вызвана тем, что сторона баскетболиста была твердо намерена предварительно убедиться в следующем месте продолжения карьеры и проводила активные переговоры с командами-претендентами. Окончательный вариант соглашения был утвержден в среду.

Защитник не получит 13,9 из положенных ему 110 миллионов за последние 2 года в его контракте. Оставшаяся сумма, скорее всего, будет расписана на 5 лет.

Бил набирал 17 очков, 3,3 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата за 32,1 минуты в среднем в 53 матчах прошедшего розыгрыша НБА .