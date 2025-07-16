Ямаль надеется оставить после себя наследие, как Месси, Марадона и Роналдиньо: «Это три легенды «Барсы». Каждый ребенок мечтает быть похожим на них»
Ламин Ямаль хочет войти в историю, как Лионель Месси и Роналдиньо.
Сегодня 18-летний вингер «Барселоны» получил 10-й номер в клубе.
– 10-й номер Месси оказывает сильное давление?
– У Месси был свой путь, я надеюсь, что у меня будет свой. Сейчас 10-й номер переходит от Ансу [Фати] к Ламину.
– Надеешься ли ты оставить после себя наследие, как Месси, Марадона или Роналдиньо?
– Я надеюсь на это. Это три легенды клуба. Каждый ребенок мечтает быть похожим на них. Я бы взял все от каждого из них, и я благодарен за то, что они дали клубу, – сказал Ямаль.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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