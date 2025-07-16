Дмитрий Губерниев: «Вяльбе сейчас может разговаривать разве что с инопланетянами. Ни один здравомыслящий человек в FIS никогда с ней не заговорит»

Дмитрий Губерниев считает, что в FIS не будут разговаривать с Еленой Вяльбе.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). С 2022 года российские спортсмены отстранены от стартов под эгидой международной федерации (FIS).

«В вопросе возвращения российских лыжников на международные соревнования ведутся конкретные контакты с FIS. Причем ведет их команда Михаила Дегтярева, а не ФЛГР. Вяльбе сейчас может разговаривать разве что с инопланетянами. Что касается предметов обсуждения, это та ситуация, где счастье любит тишину.

Ведется очень большая работа. Недавняя поездка министра в Швейцарию, обилие звонков и разговоров означает, что мы делаем максимум. Елена Валерьевна эту дверь закрыла, теперь есть люди, которые ее тяжело, но открывают.

Мое участие? Лично я в Швейцарию не ездил, но я твердый член команды Дегтярева, поэтому в курсе некоторых историй. Аккуратно скажу, что нахожусь поблизости к ним. Все остальное в этом вопросе будет нескромными заявлениями.

Не понимаю, как в этом вопросе может участвовать Вяльбе. Ни один здравомыслящий человек в FIS никогда с ней не заговорит. К счастью, есть другие люди, которые взяли на себя эту нелегкую ношу. Весь лыжный мир понимает, что российские лыжи – это совсем не Вяльбе. Кем бы она себя ни называла, в глазах международной общественности она себя дискредитировала.

Конечно, сейчас события в мире таковы, что мы можем ждать всего, что угодно. Для многих спорт не на вторых, а на пятых или десятых позициях. Даже в этих непростых условиях мы продолжаем договариваться. В летних видах ситуация лучше, в зимних – хуже. Я бы не стал говорить, что сезам неожиданно откроется. Все очень сильно меняется каждый день», – сказал спортивный комментатор Губерниев .