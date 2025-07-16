«Возможно, американцы поддавили, чтобы Жилина не смогла так быстро получить разрешение от ISU». Журова о срыве перехода в Азербайджан

Светлана Журова порассуждала о срыве перехода Вероники Жилиной в Азербайджан.

Сообщалось, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал 17-летней российской фигуристке Жилиной в смене спортивного гражданства.

«Для многих это серьезная соперница, сильная. Те же американцы или комиссия, которая рассматривала, поддавили, возможно, чтобы она не смогла так быстро получить разрешение от ISU.

Они могут разрешить сразу, и такие случаи были. А могут сделать запрет», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Жилина – победитель финала Гран-при России среди юниоров сезона-2022/23.

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