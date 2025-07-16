Панарин планирует вернуться в КХЛ в 2026 году. Форвард «Рейнджерс» не продлит контракт и уже ищет жилье в Москве («Mash на спорте»)

Артемий Панарин планирует вернуться в КХЛ в 2026 году.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на «Mash на спорте», форвард не планирует продолжать карьеру в НХЛ после истечения срока контракта с «Рейнджерс ».

Соглашение Панарина с клубом рассчитано до 30 июня 2026-го. В прошлом сезоне он провел 80 матчей и набрал 89 (37+52) очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Отмечается, что нападающий рассматривает только московские клубы и уже подыскивает подходящее жилье.

По действующему договору 33-летний хоккеист имеет среднюю годовую зарплату (кэпхит) в 11,64 млн долларов.

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