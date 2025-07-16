«Спартак» и «Яндекс Маркет» заключили соглашение на сезон-2025/26. Лого маркетплейса появится на форме

«Спартак» и «Яндекс Маркет» договорились о сотрудничестве на сезон-2025/26.

В рамках соглашения болельщики красно-белых получат доступ к эксклюзивным предложениям на маркетплейсе, сообщается на сайте «Спартака».

Игровая форма предстоящего сезона уже доступна для покупки на «Яндекс Маркете», в ближайшем будущем там появится и другая фирменная продукция клуба. Партнеры также реализуют серию совместных проектов для фанатов.

На игровой форме «Спартака » в новом сезоне будет нанесен логотип маркетплейса.

Фото: spartak.com