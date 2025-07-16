Экс-директор «Барсы» Фрейша о критике Ямаля и «Реале»: «Какую вечеринку можно обсудить, чтобы не говорить о команде, потратившей 200 млн на трансферы?»

Тони Фрейша упомянул трансферы «Реала» на фоне критики Ламина Ямаля за вечеринку.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление , в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

«Вы знаете какую-нибудь вечеринку, которую можно обсудить, чтобы не было разговоров о команде, которая уже потратила 200 миллионов на трансферы?» – написал бывший директор «Барселоны».

Отметим, что «Реал » этим летом подписал Дина Хейсена, Трента Александер-Арнолда, Альваро Каррераса и Франко Мастантуоно. Общая сумма трансферов, по данным Transfermarkt, составила 167,5 млн евро.

Фрейша о критике Ямаля за вечеринку: «Помните, что говорили о Месси на протяжении 15 лет? Теперь то же самое делают с Ламином. Их лай – лучшая мотивация выигрывать титулы»

Скандал вокруг Ямаля из-за карликов. Что произошло?