  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-директор «Барсы» Фрейша о критике Ямаля и «Реале»: «Какую вечеринку можно обсудить, чтобы не говорить о команде, потратившей 200 млн на трансферы?»
87

Экс-директор «Барсы» Фрейша о критике Ямаля и «Реале»: «Какую вечеринку можно обсудить, чтобы не говорить о команде, потратившей 200 млн на трансферы?»

Тони Фрейша упомянул трансферы «Реала» на фоне критики Ламина Ямаля за вечеринку.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты. 

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление, в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование. 

«Вы знаете какую-нибудь вечеринку, которую можно обсудить, чтобы не было разговоров о команде, которая уже потратила 200 миллионов на трансферы?» – написал бывший директор «Барселоны».

Отметим, что «Реал» этим летом подписал Дина Хейсена, Трента Александер-Арнолда, Альваро Каррераса и Франко Мастантуоно. Общая сумма трансферов, по данным Transfermarkt, составила 167,5 млн евро.

Фрейша о критике Ямаля за вечеринку: «Помните, что говорили о Месси на протяжении 15 лет? Теперь то же самое делают с Ламином. Их лай – лучшая мотивация выигрывать титулы»

Скандал вокруг Ямаля из-за карликов. Что произошло?

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18953 голоса
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Тони Фрейши
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
Тони Фрейша
logoРеал Мадрид
соцсети
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сын Роналду о том, что Ямаль сейчас «лучше португальца»: «Ламин очень хорош, но он еще ничего не выиграл»
11515 июля, 09:48
Карлик с вечеринки Ямаля о недовольстве ассоциации людей с карликовостью: «Почему мы не можем развлекать? Они хотят запретить работу, которая нам нравится, не предлагая другую»
11514 июля, 19:18
Ответственный по делам инвалидов в Испании о карликах на вечеринке Ямаля: «Обеспокоены, что люди с деньгами считают себя безнаказанными. Закон применим ко всем, и к сильным мира сего»
10914 июля, 16:49
Главные новости
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
163 минуты назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
3022 минуты назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
38 минут назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
1240 минут назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
841 минуту назад
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
2557 минут назад
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
8сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
811сегодня, 12:31Live
Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»
79сегодня, 12:13
«Реал» готов продать Родриго за 100+ млн евро. Игроком интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал»
40сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
6 минут назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
216 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1433 минуты назад
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1337 минут назадLive
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
437 минут назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
43 минуты назадВидео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
553 минуты назад
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
2сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
10сегодня, 12:32Live
Бителло: «Самое важное для меня – выиграть РПЛ в футболке «Динамо», мы сможем бороться за чемпионство. При Карпине все стало лучше»
1сегодня, 12:18