Тарасова о том, что Худайбердиева стала тренером сборной: «Это безобразие. Ни имени, ни профессии, ни настоящих результатов»

Тарасова не оценила назначение Худайбердиевой тренером сборной России.

Елизавету Худайбердиеву назначили тренером сборной России в танцах на льду и специалистом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

— У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Считаю, это безобразие. Это Елизавета Худайбердиева. Ни имени, ни профессии, ни больших, настоящих результатов. У нее нет многолетней работы.

— Но есть мнение, что иногда великим тренером может стать спортсмен, который многого не достиг.

— Но не со сборной команды же начинать. Пусть идет с детьми работает, а там будет видно. Я категорически отношусь к этому вопросу.

У нас все ведущие тренеры работают с юниорами. Она только недавно тренировалась у Жулина , а теперь будет давать ему советы?! Это несерьезно и непрофессионально, – рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .

Худайбердиева – тренер сборной, но не будет тренировать. Ее задачи – «где‑то помочь и где‑то поддержать»

«Тренером быть не хочу». Через день – тренер сборной: жесткие принципы Худайбердиевой