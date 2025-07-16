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Камила Валиева: «Как-то много шума вокруг новых правил в интернете. Несколько разумных ограничений защищают всех нас от реальной угрозы»

Камила Валиева высказалась об ответственности за поиск экстремистских материалов.

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил к принятию поправки о введении ответственности за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN.

«Знаете, как-то много шума в последнее время вокруг новых правил в интернете. Все вдруг забеспокоились – а не начнут ли теперь следить за каждым нашим шагом в сети? Лично я всегда стараюсь разобраться в вопросе, а не бить тревогу, прочитав какой-то желтый заголовок.

Например, новый законопроект затрагивает лишь тех, кто намеренно ищет запрещенную информацию. Вы же понимаете – если человек СПЕЦИАЛЬНО ищет что-то запрещенное – это уже не просто «интерес», верно? Вот именно про такие случаи и говорят новые правила!

Я сама сначала насторожилась – ну как же, интернет всегда был пространством свободы. Но потом подумала: а свобода ли это – когда кто-то может спокойно искать способы причинить вред другим? В реальной жизни за подобное сразу привлекают к ответственности, почему в интернете должно быть иначе?

При этом если вы случайно кликнули на что-то – никто вас штрафовать не будет. Речь именно о сознательном поиске действительно опасных вещей. Кстати, со списком можно ознакомиться, чтобы понимать, о чем вообще идет речь, думаю, что большинство вопросов отпадут сами собой.

Мне кажется, это как с правилами дорожного движения. Мы же не возмущаемся, что нельзя ехать на красный свет? Потому что понимаем – это для нашей же безопасности. Так и здесь: несколько разумных ограничений, которые защищают всех нас от реальной угрозы!» – написала фигуристка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Камилы Валиевой
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