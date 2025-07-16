Александр Мостовой: «Думаете, Гвардиола или Энрике пошли бы работать в третий дивизион? Не для этого я играл на высочайшем уровне 25 лет. Мы обесцениваем сумасшедший труд людей»

Александр Мостовой заявил, что ему не интересна работа во Второй лиге.

– Было бы интересно поработать в брянском «Динамо»?

– А почему мне не задают вопрос, было бы мне интересно попробовать свои силы в «Спартаке» или «Локомотиве»?

Думаете, Гвардиола или Луис Энрике пошли бы работать в третий дивизион? Они бы ответили так же, как и я, – нет!

Не для этого я играл футбол на высочайшем уровне 25 лет. Мы тем самым обесцениваем сумасшедший труд людей, – заявил бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.