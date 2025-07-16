Александр Мостовой: «Думаете, Гвардиола или Энрике пошли бы работать в третий дивизион? Не для этого я играл на высочайшем уровне 25 лет. Мы обесцениваем сумасшедший труд людей»
Александр Мостовой заявил, что ему не интересна работа во Второй лиге.
– Было бы интересно поработать в брянском «Динамо»?
– А почему мне не задают вопрос, было бы мне интересно попробовать свои силы в «Спартаке» или «Локомотиве»?
Думаете, Гвардиола или Луис Энрике пошли бы работать в третий дивизион? Они бы ответили так же, как и я, – нет!
Не для этого я играл футбол на высочайшем уровне 25 лет. Мы тем самым обесцениваем сумасшедший труд людей, – заявил бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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