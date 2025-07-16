Панарин хочет закончить карьеру в КХЛ, но не в следующем сезоне («Матч ТВ»)
Артемий Панарин хочет закончить карьеру в КХЛ.
Ранее сообщалось, что российский форвард «Рейнджерс» может вернуться в Россию после истечения срока действующего контракта – летом 2026 года.
«Панарин сказал, что хотел бы доиграть концовку карьеры в КХЛ. Но это точно будет не в следующем сезоне. Сейчас он в самом соку для НХЛ.
А квартиру в Москве он себе в самом деле ищет, и уже не первый год. Пока оптимального варианта нет, да и цены на столичную недвижимость кусаются.
Пока же Артемий снимает квартиру в Москве в центре – гуляет в «Лужниках», катается на велосипеде по набережным и, конечно же, тренируется, готовя себя к сезону в «Рейнджерс», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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