Панарин хочет закончить карьеру в КХЛ, но не в следующем сезоне («Матч ТВ»)

Артемий Панарин хочет закончить карьеру в КХЛ.

Ранее сообщалось , что российский форвард «Рейнджерс» может вернуться в Россию после истечения срока действующего контракта – летом 2026 года.

«Панарин сказал, что хотел бы доиграть концовку карьеры в КХЛ. Но это точно будет не в следующем сезоне. Сейчас он в самом соку для НХЛ.

А квартиру в Москве он себе в самом деле ищет, и уже не первый год. Пока оптимального варианта нет, да и цены на столичную недвижимость кусаются.

Пока же Артемий снимает квартиру в Москве в центре – гуляет в «Лужниках», катается на велосипеде по набережным и, конечно же, тренируется, готовя себя к сезону в «Рейнджерс », – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.