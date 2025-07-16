Ямаль получил 10-й номер в «Барселоне»
Ламин Ямаль получил 10-й номер в «Барселоне».
Каталонский клуб официально сообщил об этом. Ранее вингер играл под 19-м номером.
10-й номер в «Барселоне» в разное время принадлежал таким игрокам, как Лионель Месси, Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Диего Марадона. Последним его носил Ансу Фати.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости