Ламин Ямаль получил 10-й номер в «Барселоне».

Каталонский клуб официально сообщил об этом. Ранее вингер играл под 19-м номером.

10-й номер в «Барселоне» в разное время принадлежал таким игрокам, как Лионель Месси, Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Диего Марадона. Последним его носил Ансу Фати.