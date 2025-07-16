Призер Олимпиады по ски-кроссу Одун Гренвольд погиб после удара молнии
Бронзовый призер Ванкувера-2010 по ски-кроссу Гренвольд погиб после удара молнии.
Об этом сообщила Норвежская федерация лыжного спорта.
49-летнего Одуна Гренвольда доставили в больницу после происшествия и оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.
«С глубокой скорбью мы восприняли известие о безвременной кончине Одуна Гренвольда. Он был поражен ударом молнии во время поездки на машине.
Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся личность, которая так много значила как для горнолыжного спорта, так и для фристайла», – говорится в сообщении федерации.
Опубликовала: Мария Величко
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