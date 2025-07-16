Призер Олимпиады по ски-кроссу Одун Гренвольд погиб после удара молнии

Бронзовый призер Ванкувера-2010 по ски-кроссу Гренвольд погиб после удара молнии.

Об этом сообщила Норвежская федерация лыжного спорта.

49-летнего Одуна Гренвольда доставили в больницу после происшествия и оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

«С глубокой скорбью мы восприняли известие о безвременной кончине Одуна Гренвольда. Он был поражен ударом молнии во время поездки на машине.

Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся личность, которая так много значила как для горнолыжного спорта, так и для фристайла», – говорится в сообщении федерации.