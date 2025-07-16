Вендел пропустил 65 дней сборов за время выступлений за «Зенит»
Вендел суммарно пропустил больше двух месяцев сборов в «Зените».
Сегодня председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что полузащитник прибыл в расположение клуба после 28 дней отсутствия.
Бразилец и ранее пропускал часть сборов команды. Согласно подсчетам Metaratings, зимой 2023 года он отсутствовал 3 дня, летом 2023-го – 32 дня, зимой 2024-го – 2 дня. Таким образом, в общей сложности Вендел пропустил 65 дней сборов в период выступлений за «Зенит».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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