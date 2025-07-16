«Спартак» показал форму от Jogel на сезон-2025/26: «Классический дизайн отражает концепцию – уважение к истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода»

«Спартак» представил домашнюю и выездную форму от Jogel на сезон-2025/26.

«Красная модель – классическая домашняя. На груди футболки широкая белая полоса. Форма выполнена из уникального материала с вывязанным орнаментом из вертикальных полос.

Белая модель с красной полосой – также гостевая классика. Как и в случае с домашним вариантом, жаккард комплекта разработан специально для нашей команды.

Классический дизайн формы полностью отражает концепцию стартующего сезона. Уважение к своей истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода – то, что движет нас к новым победам.

Все анонсы значимых событий и мероприятия клуба в сезоне-2025/26 пройдут под единым слоганом: «Спартак » – это классика!», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Фото: spartak.com