«Спартак» показал форму от Jogel на сезон-2025/26: «Классический дизайн отражает концепцию – уважение к истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода»
«Спартак» представил домашнюю и выездную форму от Jogel на сезон-2025/26.
«Красная модель – классическая домашняя. На груди футболки широкая белая полоса. Форма выполнена из уникального материала с вывязанным орнаментом из вертикальных полос.
Белая модель с красной полосой – также гостевая классика. Как и в случае с домашним вариантом, жаккард комплекта разработан специально для нашей команды.
Классический дизайн формы полностью отражает концепцию стартующего сезона. Уважение к своей истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода – то, что движет нас к новым победам.
Все анонсы значимых событий и мероприятия клуба в сезоне-2025/26 пройдут под единым слоганом: «Спартак» – это классика!», – говорится в сообщении на сайте клуба.
Фото: spartak.com
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Спартака»
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