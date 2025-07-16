  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» – самая посещаемая команда РПЛ-2024/25, 35 691 зритель в среднем за игру. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Динамо» – 5-е
170

«Зенит» – самая посещаемая команда РПЛ-2024/25, 35 691 зритель в среднем за игру. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Динамо» – 5-е

«Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ в прошедшем сезоне.

Домашние матчи команды из Санкт-Петербурга в Мир РПЛ-2024/25 в среднем посещал 35 691 зритель, следует из отчета лиги.

Второе место по средней посещаемости в минувшем сезоне занял «Краснодар» (27 559 зрителей), третьим стал «Спартак» (19 979 зрителей). В топ-5 также вошли «Ростов» (14 381 зритель) и «Динамо» (13 179 зрителей).

В первую десятку также вошли: ЦСКА (12 238), «Локомотив» (10 446), «Крылья Советов» (10 353), «Рубин» (9 530) и «Пари НН» (9 218).

В нижней части списка расположились: «Факел» (8 009), «Динамо» Махачкала (7 035), «Акрон» (4 655) «Оренбург» (4 520), «Ахмат» (4 449) и «Химки» (2 432).

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18953 голоса
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Мир РПЛ
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoОренбург
logoРостов
рейтинги
logoАхмат
logoСпартак
logoЗенит
logoХимки
logoКраснодар
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoПари НН
logoДинамо Махачкала
logoРубин
logoЛокомотив
logoФакел
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
174 минуты назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
3323 минуты назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
39 минут назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
1241 минуту назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
842 минуты назад
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
2658 минут назад
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
8сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
811сегодня, 12:31Live
Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»
79сегодня, 12:13
«Реал» готов продать Родриго за 100+ млн евро. Игроком интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал»
40сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
7 минут назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
217 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1534 минуты назад
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1338 минут назадLive
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
438 минут назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
44 минуты назадВидео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
554 минуты назад
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
2сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
10сегодня, 12:32Live
Бителло: «Самое важное для меня – выиграть РПЛ в футболке «Динамо», мы сможем бороться за чемпионство. При Карпине все стало лучше»
1сегодня, 12:18