«Зенит» – самая посещаемая команда РПЛ-2024/25, 35 691 зритель в среднем за игру. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Динамо» – 5-е
«Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ в прошедшем сезоне.
Домашние матчи команды из Санкт-Петербурга в Мир РПЛ-2024/25 в среднем посещал 35 691 зритель, следует из отчета лиги.
Второе место по средней посещаемости в минувшем сезоне занял «Краснодар» (27 559 зрителей), третьим стал «Спартак» (19 979 зрителей). В топ-5 также вошли «Ростов» (14 381 зритель) и «Динамо» (13 179 зрителей).
В первую десятку также вошли: ЦСКА (12 238), «Локомотив» (10 446), «Крылья Советов» (10 353), «Рубин» (9 530) и «Пари НН» (9 218).
В нижней части списка расположились: «Факел» (8 009), «Динамо» Махачкала (7 035), «Акрон» (4 655) «Оренбург» (4 520), «Ахмат» (4 449) и «Химки» (2 432).
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Мир РПЛ
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