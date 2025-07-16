«Зенит» – самая посещаемая команда РПЛ-2024/25, 35 691 зритель в среднем за игру. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Динамо» – 5-е

«Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ в прошедшем сезоне.

Домашние матчи команды из Санкт-Петербурга в Мир РПЛ-2024/25 в среднем посещал 35 691 зритель, следует из отчета лиги.

Второе место по средней посещаемости в минувшем сезоне занял «Краснодар » (27 559 зрителей), третьим стал «Спартак » (19 979 зрителей). В топ-5 также вошли «Ростов » (14 381 зритель) и «Динамо » (13 179 зрителей).

В первую десятку также вошли: ЦСКА (12 238), «Локомотив » (10 446), «Крылья Советов » (10 353), «Рубин » (9 530) и «Пари НН» (9 218).

В нижней части списка расположились: «Факел» (8 009), «Динамо » Махачкала (7 035), «Акрон» (4 655) «Оренбург » (4 520), «Ахмат» (4 449) и «Химки» (2 432).