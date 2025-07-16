Вендел вернулся в Санкт-Петербург, сообщил Медведев: «Как он? Лучше не бывает»

В «Зените» сообщили о возвращении Вендела в Санкт-Петербург.

Ранее «Ботафого» по общему соглашению с «Зенитом » расторг контракт с Венделом , который должен был перейти в бразильский клуб летом. Полузащитник из-за травмы не играл в последних играх прошлого сезона и пропустил сборы команды перед стартом нового сезона.

– Вендел прилетел.

– Как он?

– Лучше не бывает, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .