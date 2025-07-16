Вендел вернулся в Санкт-Петербург, сообщил Медведев: «Как он? Лучше не бывает»
В «Зените» сообщили о возвращении Вендела в Санкт-Петербург.
Ранее «Ботафого» по общему соглашению с «Зенитом» расторг контракт с Венделом, который должен был перейти в бразильский клуб летом. Полузащитник из-за травмы не играл в последних играх прошлого сезона и пропустил сборы команды перед стартом нового сезона.
– Вендел прилетел.
– Как он?
– Лучше не бывает, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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