Генич о «Краснодаре»: «Не будут даже в тройке по итогам сезона. Не хочу называть команду местечковой, но привычки побеждать у них исторически нет»

Константин Генич не верит, что «Краснодар» войдет в топ-3 РПЛ в следующем сезоне.

В сезоне-2024/25 «Краснодар » впервые в истории стал чемпионом России.

«Думаю, «Краснодар » не будет даже в тройке по итогам этого сезона. Это команда, которая играет на пределе своих сил, эмоций, возможностей. Понятно, что есть сумасшедшая поддержка руководства и болельщиков, но им в предстоящем сезоне все сложнее и сложнее будет очки набирать.

С их логистикой я вообще не могу понять откуда они брали силы. Это для них был второй уникальный сезон подряд, и чтобы это поставить на поток и в третий раз быть так высоко в шаге от чемпионства – будет сложно.

Я не хочу называть команду «Краснодар» местечковой, но привычки побеждать у них исторически нет. По результату у меня супер ожиданий от «Краснодара» нет, кого бы они не взяли», – сказал комментатор «Матч ТВ» Генич .