Племянник Кадырова Закриев назначен президентом «Ахмата». Он сменил сына главы Чечни

«Ахмат» объявил о назначении нового президента клуба.

Эту должность занял 32-летний Якуб Закриев, с 2017 года осуществлявший функции вице-президента клуба. Он сменил 19-летнего Ахмата Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова.

Закриев – племянник Рамзана Кадырова. Его отец Салман Закриев с 2008 года является первым вице-спикером парламента Чечни, мать Зулай (Райхана) Кадырова (сестра Рамзана Кадырова) работает заместителем управляющего делами главы Чеченской Республики.

Закриев также был вице-премьером Чечни и министром сельского хозяйства республики. В январе 2021 года он был награжден президентом России медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. В марте 2023 года Владимир Путин «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» наградил Закриева орденом Дружбы.

В июне 2023 года Закриеву было присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Новый глава «Ахмата» также является обладателем множества наград Чеченской республики, в том числе Ордена имени Ахмата Кадырова и медали «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики».