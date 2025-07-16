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«Спартак» не продал Барко во «Фламенго» за 15 млн евро (Metaratings)

«Спартак» вновь отклонил предложение «Фламенго» по Эсекиэлю Барко.

По информации Metaratings, красно-белые отказались продать полузащитника бразильскому клубу за 15 млн евро. В данный момент переговоры между клубами не ведутся.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложения «Фламенго» на 10 и 14 млн евро.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Барко провел 27 матчей в прошлом сезоне Мир РПЛ, отметившись 12 голами и 7 голевыми передачами. Подробная статистика аргентинца – здесь.

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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