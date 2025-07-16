«Спартак» не продал Барко во «Фламенго» за 15 млн евро (Metaratings)
«Спартак» вновь отклонил предложение «Фламенго» по Эсекиэлю Барко.
По информации Metaratings, красно-белые отказались продать полузащитника бразильскому клубу за 15 млн евро. В данный момент переговоры между клубами не ведутся.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложения «Фламенго» на 10 и 14 млн евро.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Барко провел 27 матчей в прошлом сезоне Мир РПЛ, отметившись 12 голами и 7 голевыми передачами. Подробная статистика аргентинца – здесь.
Барко и «Спартак»: почему заговорили про уход? Якобы ультиматум жены: развод, если не вернется ближе к дому
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости