Лапорта о планах «Атлетика» заблокировать трансфер Уильямса: «Я не думаю, что это правильно, не понимаю их реакции. У нас не плохие отношения, каждый должен заботиться о себе»
Ранее сообщалось, что руководство «Атлетика» намерено уведомить Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны». Это, в частности, может помешать «Барселоне» подписать Нико Уильямса. В «Атлетике» предполагают, что «Барса» по-прежнему испытывает проблемы с соблюдением финансовых правил.
«У нас не плохие отношения с «Атлетиком». Да, в последние годы было много недоразумений и инцидентов, но нельзя сказать, что у нас плохие отношения. У обоих клубов очень долгая история и давние отношения.
Я не понимаю их реакции. При всем уважении, каждый должен заботиться о себе. Я не понимаю, почему они собираются говорить о «Барсе» с Ла Лигой. Я не думаю, что это правильно, но они знают, что делают», – сказал президент «блауграны».