Пиоли уволен из «Аль-Насра». Тренер возглавил команду в сентябре 2024-го и не выиграл ни одного трофея

Стефано Пиоли уволен из «Аль-Насра».

Саудовский клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером и его штабом.

Итальянский специалист возглавил команду из Эр-Рияда в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне «Аль-Наср » не выиграл ни одного трофея. В чемпионате Саудовской Аравии он набрал 70 очков и занял 3-е место в таблице.

Сообщалось, что в назначении Пиоли заинтересована «Фиорентина».