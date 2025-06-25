Пиоли уволен из «Аль-Насра». Тренер возглавил команду в сентябре 2024-го и не выиграл ни одного трофея
Стефано Пиоли уволен из «Аль-Насра».
Саудовский клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером и его штабом.
Итальянский специалист возглавил команду из Эр-Рияда в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне «Аль-Наср» не выиграл ни одного трофея. В чемпионате Саудовской Аравии он набрал 70 очков и занял 3-е место в таблице.
Сообщалось, что в назначении Пиоли заинтересована «Фиорентина».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Аль-Насра»
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