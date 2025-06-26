«Интер» сыграет против «Флуминенсе» в 1/8 финала клубного ЧМ. «Дортмунд» встретится с «Монтерреем»

«Интер» и «Флуминенсе» встретятся между собой в плей-офф клубного ЧМ.

«Интер » и «Монтеррей» вышли из группы E на клубном чемпионате мира.

В третьем туре итальянский клуб обыграл «Ривер Плейт » (2:0), а мексиканская команда победила «Ураву» (4:0).

«Интер» занял первое место в группе, набрав 7 очков в 3 матчах. «Монтеррей » стал вторым, имея в активе 5 баллов.

Таким образом, сформировались еще две пары 1/8 финала турнира.

30 июня в Шарлотт встретятся «Интер» и «Флуминенсе ». 1 июля в Атланте между собой сыграют дортмундская «Боруссия » и «Монтеррей».