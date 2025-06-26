  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» сыграет против «Флуминенсе» в 1/8 финала клубного ЧМ. «Дортмунд» встретится с «Монтерреем»
1

«Интер» сыграет против «Флуминенсе» в 1/8 финала клубного ЧМ. «Дортмунд» встретится с «Монтерреем»

«Интер» и «Флуминенсе» встретятся между собой в плей-офф клубного ЧМ.

«Интер» и «Монтеррей» вышли из группы E на клубном чемпионате мира.

В третьем туре итальянский клуб обыграл «Ривер Плейт» (2:0), а мексиканская команда победила «Ураву» (4:0).

«Интер» занял первое место в группе, набрав 7 очков в 3 матчах. «Монтеррей» стал вторым, имея в активе 5 баллов.

Таким образом, сформировались еще две пары 1/8 финала турнира.

30 июня в Шарлотт встретятся «Интер» и «Флуминенсе». 1 июля в Атланте между собой сыграют дортмундская «Боруссия» и «Монтеррей».

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?3279 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoФлуминенсе
logoМонтеррей
logoБоруссия Дортмунд
logoИнтер
logoРивер Плейт
logoчемпионат мира среди клубов
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Мексика
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Все четыре бразильских команды вышли в плей-офф клубного ЧМ. Обе аргентинских выбыли из турнира
13 минут назад
«Интер» победил «Ривер Плейт» (2:0) и вышел в плей-офф КЧМ. Эспозито и Бастони забили во втором тайме
933 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер» обыграл «Ривер Плейт», «Боруссия» Дортмунд одолела «Ульсан»
63934 минуты назад
Миранчук не сделал результативных действий в 3-м матче МЛС подряд. У хавбека 2+3 в 19 матчах сезона за «Атланту»
2сегодня, 02:10
Соединили эмблему «Атлетико» с другим логотипом – угадаете каким?
сегодня, 00:00Тесты и игры
Пеп о «Сити» на КЧМ: «Если игроки хотят играть в гольф, ходить на пляж, проводить время с семьей – пускай. В свободное время хочется расслабиться, иначе будет тяжело морально»
17вчера, 22:04
Невеш назвал Месси лучшим игроком в истории «Барсы», Роналду – в истории «Реала», Торреса – в «Челси»
57вчера, 21:49
Кто тренирует «Интер»? А «Ботафого»? Соединяем пары в новом тесте
вчера, 21:30Тесты и игры
Лапорта о соперничестве с «Реалом»: «У них есть чувство власти, а у «Барсы» – идентичности. Мы создаем таланты, они выходят на рынок, у них мало кто появляется. Мы больше, чем клуб»
71вчера, 21:14
Быстров о руководстве «Торпедо»: «Если судят людей, то есть за что. Когда говорили о странных матчах, РФС созывал свою комиссию из пенсионного фонда. Она не могла даже прокукарекать»
17вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Два футболиста «Ривер Плейт» были удалены в матче с «Интером». Обе команды пытались утихомирить Акунью после финального свистка, Думфрис сразу убежал в подтрибунное помещение
3 минуты назад
Эчеверри пропустит 2-3 недели из-за травмы. Хавбек «Ман Сити» получил повреждение голеностопа в матче с «Аль-Айном»
243 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука уступил «Коламбус Крю», «Канзас Сити» Шапи обыграл «Шарлотт» благодаря голам на 94-й и 96-й
153 минуты назад
«МЮ» близок к приобретению Мбемо. Основные детали сделки согласованы, сумма трансфера может достигнуть 65 млн фунтов
2сегодня, 02:21
Аит-Нури о Холанде: «Он – отличный игрок и много делает для футбола. В свой хороший день «Сити» – лучшая команда в мире»
вчера, 21:54
Де ла Фуэнте о Гарсии из «Барсы»: «В Испании лучшие вратари в мире, попасть в сборную очень сложно. У Жоана будет шанс, если он его заслужит»
3вчера, 21:41
Президент «Бенфики» о Каррерасе и «Реале»: «Они должны сделать предложение, пока его не было. Не время говорить об этом до окончания клубного ЧМ»
5вчера, 21:27
Семшов о Батракове: «Алексею не стоит идти в «Зенит», сейчас он не сильно выиграет как футболист. Он хочет стать символом «Локо» и оттуда переехать в зарубежный клуб, думаю»
12вчера, 21:25
«Руки США запятнаны иранской кровью, без их поддержки Израиль не мог воевать с нами. Трамп действует как слуга фальшивого режима и сионистского лобби». «Персеполис» о конфликте с Израилем
23вчера, 21:11
«Боруссия» выиграла группу F на клубном ЧМ. «Флуминенсе» вышел в плей-офф со 2-го места
2вчера, 21:03