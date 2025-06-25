Месси с 20,4 млн долларов – самый высокооплачиваемый игрок МЛС 2-й год подряд. Инсинье с 15,4 млн – 2-й, Бускетс с 8,8 млн – 3-й, Миранчук с 4,88 млн – 13-й, Жиру с 3,7 млн – 23-й
Ассоциация игроков МЛС (MLSPA) опубликовала гайд по зарплатам всех игроков лиги с действующими контрактами по состоянию на май 2025 года. Месси возглавляет рейтинг 2-й год подряд.
В отчете указана базовая зарплата игроков и среднегодовая гарантированная компенсация, включающая как базовый оклад, так и подписные и гарантированные бонусы за все время действия контракта, включая опции продления, в годовом исчислении. В гарантированную компенсацию не входят бонусы за результативность.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами»), гарантированная компенсация – 20,4 млн долларов;
2. Лоренцо Инсинье («Торонто») – 15,4 млн долларов;
3. Серджи Бускетс («Интер Майами») – 8,8 млн долларов;
4. Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») – 7,9 млн долларов;
5. Ирвинг Лосано («Сан-Диего») – 7,6 млн долларов;
6. Федерико Бернардески («Торонто») – 6,3 млн долларов;
7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») – 6,03 млн долларов;
8. Жорди Альба («Интер Майами») – 6 млн долларов;
9. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 5,8 млн долларов;
10. Жонатан Бамба («Чикаго Файр») – 5,6 млн долларов.
12-е место в рейтинге занял Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») с гарантированной среднегодовой компенсацией 4,9 млн долларов, 13-м стал Алексей Миранчук (4,88 млн долларов). Оливье Жиру, выступающий за «Лос-Анджелес», занимает 23-ю строчку (3,7 млн долларов), компенсация по контракту Эрика-Максима Шупо-Мотинга («Нью-Йорк Ред Буллс») составляет 3,5 млн долларов.