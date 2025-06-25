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Олимпийская чемпионка по лыжам Виктория Карл сдала положительный тест на кленбутерол

Олимпийская чемпионка по лыжам Виктория Карл сдала положительный допинг-тест.

Запрещенный препарат кленбутерол был обнаружен у спортсменки во внесоревновательном допинг-тесте в марте во время Всемирных военных игр.

Карл объяснила это тем, что вещество входило в состав сиропа от кашля – тогда она заболела бронхитом. При сдаче допинг-теста Карл указала в бумагах, что принимает этот сироп.

С точки зрения Немецкой ассоциации лыжного спорта (DSV), это досадный единичный случай, возникший из-за неудачного сочетания организационных и медицинских обстоятельств, а не из-за какого-либо намерения обмануть со стороны спортсменки.

Вместо изначально заказанного сиропа от кашля Мукозолван (Амброксол) аптека Бундесвера по ошибке доставила в сборную комбинированный препарат Спазмо Мукозолван (Амброксол + Кленбутерол).
Чемоданчик с лекарствами был упакован неподготовленным персоналом. Позже лечащий врач прописал Карл этот сироп, не обратив внимание на наличие запрещенного препарата в составе. 

«Предписание врача было понятным с медицинской точки зрения, но организационно несовершенным. Спортсменка не несет никакой вины. Она действовала, полагаясь на специализированную и компетентную медицинскую помощь.

Кроме того, восприятие спортсменки, по-видимому, было слегка нарушено из-за недостатка сна и полного физического истощения, что могло еще больше ограничить ее действия. Мы четко выразим и обоснуем это в ходе предстоящих разбирательств. Мы выражаем свое сожаление по поводу сложившейся ситуации и надеемся, что наше заявление в NADA поможет разрешить эту сложную ситуацию для спортсменки», – сказал главный врач Всемирных военных игр.

«Я была больна, у меня были сильные приступы кашля, и я принимала лекарство по рекомендации врача. Я рассказала обо всем — я не знала, что в нем содержится запрещенное вещество. Я очень надеюсь, что обстоятельства будут поняты и справедливо оценены», – рассказала спортсменка.

Национальное антидопинговое агентство Германии начало расследование по этому поводу.

Карл – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командном спринте и двукратный призер чемпионатов мира.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация лыжных видов спорта Германии
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