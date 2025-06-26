Егор Демин выбран под самым высоким пиком в истории российского баскетбола
Россиянина выбрали «Нетс» под восьмым пиком на драфте-2025.
Прошедший сезон Демин провел в университете Бригама Янга, в среднем набирая 10,6 очка, 5,5 передачи, 3,9 подбора, 1,2 перехвата при 41% с игры и 27,3% из-за дуги.
Ранее раньше всех на драфтах НБА выбрали форварда Ярослава Королева, который ушел 12-м в «Клипперс».
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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