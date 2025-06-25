  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин – самый популярный спортсмен в России по данным Спортса” и Signal. Медведев – 2-й, Валиева – 3-я, Месси – 4-й, Роналду – 5-й, Загитова и Трусова поделили 6-е место
48

Овечкин – самый популярный спортсмен в России по данным Спортса” и Signal. Медведев – 2-й, Валиева – 3-я, Месси – 4-й, Роналду – 5-й, Загитова и Трусова поделили 6-е место

Александр Овечкин назван самым популярным спортсменом в России.

Спортс” и агентство Signal (part of ONY) представили исследование спортивной аудитории в России и провели опрос о самых интересных спортсменах в России.

Рейтинг возглавил Александр Овечкин. На втором месте расположился Даниил Медведев, Камила Валиева замкнула тройку.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин, хоккей;

2. Даниил Медведев, теннис;

3. Камила Валиева, фигурное катание;

4. Лионель Месси, футбол;

5. Криштиану Роналду, футбол;

6-7. Александра Игнатова (Трусова), фигурное катание;

6-7. Алина Загитова, фигурное катание;

8. Александр Головин, футбол;

9. Анна Щербакова, фигурное катание;

10. Евгения Медведева, фигурное катание.

Как меняется аудитория спорта? Все о наших с вами привычках

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoМЛС
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЛионель Месси
logoДаниил Медведев
logoКамила Валиева
logoАнна Щербакова
logoСборная Аргентины по футболу
logoАлександр Овечкин
logoЕвгения Медведева
logoКриштиану Роналду
logoМонако
logoATP
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
logoНХЛ
рейтинги
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoВашингтон
logoИнтер Майами
logoСборная Португалии по футболу
logoАлина Загитова
logoСпортс
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морган не включил Месси в свою сборную лучших футболистов в истории. Роналду, Марадона, Зидан – в ней
15621 июня, 13:35
«Овечкин – это Роналду или Месси, если проводить параллели. Они великие, болельщики это видят». Хавбек «Динамо» Глебов о спортсменах
5813 июня, 14:57
Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду, Златана – разные стили»
8923 июля 2024, 09:56
Главные новости
Комтуа подпишет новый контракт с «Динамо» («СЭ»)
1 минуту назад
Ротенберг о Могильном в Зале славы: «Легенда. В детстве смотрел на него с восхищением – он был моим кумиром, примером того, как нужно бороться, побеждать»
16 минут назадФото
«Адмирал» получил Коледова и денежную компенсацию от «Авангарда» в обмен на права на Степанова
136 минут назад
Биро заработает 35 млн рублей за сезон в «Ак Барсе» («Бизнес Online»)
50 минут назад
Жафяров подписал контракт с «Нефтехимиком» на год
1сегодня, 10:09
«Авангард» объявит о переходе Потуральски, ЦСКА – Мартина, когда они получат инвентарь. Американские компании не хотят делать клюшки для игроков, уезжающих в Россию («Матч ТВ»)
16сегодня, 09:30
Фетисов о Могильном в Зале славы: «Саша – достойный член золотого пантеона современного хоккея. Для меня до сих пор загадка: почему так долго затягивали с его включением?»
1сегодня, 09:13
«Авангард» обменяет Коледова в «Адмирал» («Чемпионат»)
12сегодня, 08:57
Тарасенко – 16-й в топ-40 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Любушкин – 28-й, Петерка – 1-й, Кайру – 2-й, Байрэм – 3-й
6сегодня, 08:34
Ларионов о Могильном в Зале славы: «Спорт и здравый смысл восторжествовали. Это высокое достижение российского хоккея»
14сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
Жафяров заработает около 20 млн рублей за год в «Нефтехимике» («СЭ»)
126 минут назад
«Трактор» продлил контракт с Горюновым-Рольгизером на год
3сегодня, 09:58
Федоров о Могильном в Зале славы: «Награда нашла своего героя! Поздравляю Сашу. Заслуженно! Вовремя!»
2сегодня, 09:41
Дорожко подписал контракт с «Амуром» до 2027 года
сегодня, 08:49
Шохину выбрали под 13-м номером на драфте PWHL, Кадирову – под 45-м. Впервые в истории лиги задрафтовали двух россиянок
3сегодня, 07:50
Бродер о Могильном: «Улыбнулся, услышав, что он наконец-то в Зале славы. Почему, черт возьми, это заняло столько времени?»
1сегодня, 06:56
Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение, вероятно. Форвард может стать свободным агентом (Daily Faceoff)
5сегодня, 05:53
Торнтон о включении в Зал славы: «Святые угодники, меня трясет. Какая огромная честь, ценю это»
2сегодня, 05:25
«Тампа» не продлит контракт с Эткинсоном. 36-летний форвард станет свободным агентом
8сегодня, 04:59
Экс-тренер «Чикаго» Ричардсон назначен помощником в «Нэшвилл»
1сегодня, 03:51