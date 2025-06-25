Овечкин – самый популярный спортсмен в России по данным Спортса” и Signal. Медведев – 2-й, Валиева – 3-я, Месси – 4-й, Роналду – 5-й, Загитова и Трусова поделили 6-е место

Александр Овечкин назван самым популярным спортсменом в России.

Спортс” и агентство Signal (part of ONY) представили исследование спортивной аудитории в России и провели опрос о самых интересных спортсменах в России.

Рейтинг возглавил Александр Овечкин . На втором месте расположился Даниил Медведев , Камила Валиева замкнула тройку.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин, хоккей;

2. Даниил Медведев, теннис;

3. Камила Валиева, фигурное катание;

4. Лионель Месси , футбол;

5. Криштиану Роналду , футбол;

6-7. Александра Игнатова (Трусова) , фигурное катание;

6-7. Алина Загитова , фигурное катание;

8. Александр Головин , футбол;

9. Анна Щербакова , фигурное катание;

10. Евгения Медведева , фигурное катание.

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