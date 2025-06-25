Овечкин – самый популярный спортсмен в России по данным Спортса” и Signal. Медведев – 2-й, Валиева – 3-я, Месси – 4-й, Роналду – 5-й, Загитова и Трусова поделили 6-е место
Александр Овечкин назван самым популярным спортсменом в России.
Спортс” и агентство Signal (part of ONY) представили исследование спортивной аудитории в России и провели опрос о самых интересных спортсменах в России.
Рейтинг возглавил Александр Овечкин. На втором месте расположился Даниил Медведев, Камила Валиева замкнула тройку.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин, хоккей;
2. Даниил Медведев, теннис;
3. Камила Валиева, фигурное катание;
4. Лионель Месси, футбол;
5. Криштиану Роналду, футбол;
6-7. Александра Игнатова (Трусова), фигурное катание;
6-7. Алина Загитова, фигурное катание;
8. Александр Головин, футбол;
9. Анна Щербакова, фигурное катание;
10. Евгения Медведева, фигурное катание.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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