КХЛ не сократит число матчей в регулярке, несмотря на уход «Витязя». Клубы проведут по 68 игр (Артур Хайруллин)

КХЛ не сократит число матчей в регулярке, несмотря на уход «Витязя».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, каждая команда проведет по 68 матчей в регулярном чемпионате, как и было запланировано ранее.

Ранее лига объявила , что подмосковный клуб не сыграет в предстоящем сезоне. В Фонбет чемпионате КХЛ примут участие 22 команды.

В трех последних сезонах каждая команда КХЛ проводила по 68 игр в регулярке. В чемпионате-2021/22 было запланировано по 56 матчей, но турнир сократили из-за пандемии ковида.

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