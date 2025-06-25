«Барса» объявила о возвращении на «Камп Ноу». Первый матч на обновленном стадионе – 10 августа, в Ла Лиге клуб будет играть с ограниченной посещаемостью из-за строительных работ

«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу».

Каталонская команда проведет первый матч на обновленном стадионе 10 августа – в рамках Кубка Жоана Гампера.

При этом ожидается, что новый сезон Ла Лиги «Барса» начнет тремя выездными матчами подряд. После этого клуб планирует проводить домашние матчи с ограниченной посещаемостью – от 50 000 до 60 000 зрителей. В перерывах между играми продолжатся работы по реконструкции арены.

Последние два сезона «блауграна» провела на стадионе «Олимпик Льюис Компанис ».