Концерн Volvo начал расследование из-за фото Вяльбе на фоне произведенного ими вакс-грузовика сборной России

Концерн Volvo начал расследование из-за фото Вяльбе на фоне их грузовика.

В начале мая в соцсетях Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) появился пост о покупке нового вакс-грузовика.

«Самый мощный и современный серийный седельный тягач у сборной команды России по лыжным гонкам! Федерация лыжных гонок России приобрела новый седельный тягач VOLVO FH16 780 XXL AERO для транспортирования сервис-прицепа.

Это самый мощный серийный тягач в мире, и теперь он – часть технической поддержки сборной России. Его отличительная черта позволяет перемещать сервис-прицеп в любых погодных условиях», – говорится в посте , где также есть фото главы ФЛГР Елены Вяльбе на фоне этого грузовика.

Пресс-секретарь концерна Volvo Клаэс Элиассон в комментарии Expressen сообщил, что ведется расследование.

«Мы стараемся по изображениям получить какие-либо данные, например, возраст транспортного средства, чтобы выяснить его происхождение.

Мы проверяем все реестры, чтобы выяснить, кому мы продавали эту модель, такого цвета, за последние годы. Затем посмотрим, удастся ли проследить, какому клиенту она была продана и как этот клиент в дальнейшем распорядился трейлером», – сказал Элиассон.

Согласно договору с клиентами Volvo, перепродажа в Россию и Беларусь запрещена.

– Если мы установим, что первоначальный покупатель нарушил договорные обязательства в отношении санкций, мы примем соответствующие меры, такие как прекращение поставок этому клиенту.

– Как вы отреагировали на то, что трейлер использовался российской сборной в PR-целях?

– Мы бы предпочли, чтобы на нем был логотип КАМАЗа... – написал Элиассон в электронном письме.