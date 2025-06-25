Вяльбе о расследовании из-за покупки ФЛГР тягача Volvo: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело. Опасений у нас нет»

Вяльбе заявила, что у нее нет опасений из-за расследования покупки тягача Volvo.

В начале мая Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила о приобретении тягача Volvo для вакс-кабины сборной.

Сегодня стало известно, что шведский концерн начал расследование сделки в связи с тем, что перепродажа его продукции в Россию и Беларусь запрещена.

«Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело. Опасений у нас нет», – сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе ТАСС.

«Никак не реагирую на то, что Volvo начала расследование из-за нашего фото с грузовиком. Просто не обращаю на это внимания – пусть делают, что хотят. Уверена, что никаких проблем у тех людей, которые продали нам этот грузовик, не будет – все будет хорошо.

Личные претензии мне от Volvo? Пусть попробуют предъявить! Лично я не пиарила конкретную марку. Просто мы вместе порадовались, что приобрели такое крутое авто. Спасибо Volvo за то, что выпускают такой крутой автомобиль!» – цитирует Вяльбе Sport24 .

Вяльбе сфоткалась на фоне грузовика Volvo – Volvo в бешенстве, начали расследование